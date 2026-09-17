Torreense vence Lillestrom na estreia europeia

O Torreense estreou-se hoje nas competições europeias de futebol com uma vitória na visita aos noruegueses do Lillestrom, por 2-1, em jogo da primeira ronda da fase de liga da Liga Europa.

Os espanhóis Álex Alfaro e Manu Pozo, com golos aos 23 e 49 minutos, foram os obreiros do triunfo do emblema de Torres Vedras, apenas o terceiro clube dos escalões secundários portugueses a disputar as provas continentais, enquanto Thomas Olsen reduziu para os anfitriões, aos 79.

O detentor da Taça de Portugal, e 14.º da II Liga, que defendeu a vantagem, apesar da expulsão do alemão Nuha Jatta, aos 85, por acumulação de amarelos, volta a jogar para a Liga Europa em 15 de outubro, quando receber os ingleses do Sunderland, em Leiria.