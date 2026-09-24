Rosa Martins e Pedro Prioste vencem Triatlo Sprint Cidade de Machico 2026

O Triatlo Sprint voltou à Cidade de Machico, no passado dia 20 de setembro 2026, contando com a participação de dezenas de triatletas de diversos clubes regionais, refere nota à imprensa.

Os triatletas do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira, Rosa Martins e Pedro Prioste venceram a prova. Em segundo lugar, ficaram Maria Luís (Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor) e Bruno Freitas (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira). A completar o pódio, em terceiro lugar, Carolina Boulhosa, do Grupo Desportivo Corticeiras/G-CET e Matias Olival, do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira.

Por clubes, venceram os triatletas masculinos do Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira e femininas do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor.

O evento contou ainda com a prova Super-Sprint, onde participaram os triatletas do escalão de Juvenis. O Martim Andrade, triatleta do Clube Futebol Andorinha / Abrigo do Pastor ficou em primeiro lugar e o seu colega de equipa Martim Nóbrega ficou em segundo lugar.

Na nota enviada esta quinta-feira, a ARTM, como entidade organizadora, agradeceu o apoio das várias entidades públicas que contribuíram ativamente para a realização da prova deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal de Machico, AMDpt, SER – DRD.

A organização contou igualmente com o apoio da Auto Zapecar, MZBike, Clínica Dentária do Fórum Machico, Monumental Lido Medical Center, AMPES - Associação Madeirense Promotora de Eventos Seguros, Empresa de Cervejas da Madeira – Águas Atlântida e Gesba – Banana da Madeira.