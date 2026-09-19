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Madeira

Veja as fotos da rentrée do CHEGA em Câmara de Lobos com André Ventura

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Fotos Rui Silva/ASPRESS 

A Praia do Vigário, em Câmara de Lobos, foi ontem palco da rentrée política do CHEGA-Madeira, que contou com a presença de André Ventura, presidente nacional do partido e principal convidado da iniciativa.

O combate à corrupção esteve no centro da intervenção de Ventura, que afirmou existir “uma epidemia de corrupção” na Madeira e defendeu a necessidade de enfrentar este problema.

"Há na Madeira uma epidemia de corrupção"

Ventura promete combate à corrupção em Câmara de Lobos

Já o presidente do CHEGA-Madeira, Hugo Nunes, assumiu a ambição de transformar o partido de força de oposição em partido de Governo na Região. O dirigente afirmou que o CHEGA não será “intimidado” nem “silenciado” pelo Governo Regional ou pelo PSD, prometendo reforçar a fiscalização e assumir-se como “voz dos madeirenses”.

CHEGA quer ser Governo na Madeira

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