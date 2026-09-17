'Onda Verde-Rubra' ruma a Barcelos

A 'Onda Verde-Rubra' ruma novamente para o Norte do país, agora para Barcelos, onde, no próximo sábado, vai o Marítimo defrontar o Gil Vicente, em jogo da 7.ª jornada da I Liga

Neste contexto, o Clube disponibiliza bilhetes-oferta para os primeiros 40 Sócios que pretendam adquirir o seu ingresso para o encontro. Após esgotados os bilhetes-oferta destinados aos sócios, a venda será aberta a todos os Maritimistas, com o valor unitário de 10 euros por bilhete.

A aquisição pode ser efetuada através da bilheteira online do Clube, disponível em https://2ticket.pt/maritimo

O Gil Vicente Marítimo está marcado para este sábado, 19 de setembro, às 15h30, no Estádio Cidade de Barcelos.