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Homem ferido em colisão entre mota e carro

Acidente ocorreu debaixo do viaduto da VR1 em Santa Rita

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Um homem de 43 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, na Rua do Arieiro, em Santa Rita, São Martinho, junto ao Nó das Quebradas.

O acidente ocorreu debaixo do viaduto da VR1, a escassos metros da rotunda de Santa Rita. O alerta foi dado pelas 17h18.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulância de socorro e três operacionais. A vítima apresentava queixas num membro inferior e foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

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