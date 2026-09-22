Homem ferido em colisão entre mota e carro
Acidente ocorreu debaixo do viaduto da VR1 em Santa Rita
Um homem de 43 anos ficou ferido, esta tarde, na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel, na Rua do Arieiro, em Santa Rita, São Martinho, junto ao Nó das Quebradas.
O acidente ocorreu debaixo do viaduto da VR1, a escassos metros da rotunda de Santa Rita. O alerta foi dado pelas 17h18.
Os Bombeiros Sapadores do Funchal mobilizaram uma ambulância de socorro e três operacionais. A vítima apresentava queixas num membro inferior e foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
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