Colisão entre três carros provoca danos materiais em Câmara de Lobos

Uma colisão envolvendo três viaturas ocorreu, esta tarde, junto à entrada para a Via Rápida, em Câmara de Lobos.

Na sequência do acidente, as três viaturas sofreram danos materiais, sendo que uma delas ficou com danos materiais avultados. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a acompanhar a situação.

O DIÁRIO contactou a corporação de bombeiros das imediações, tendo sido confirmado que não houve qualquer alerta relacionado com este acidente.

Não há, por isso, registo de feridos na sequência da colisão.