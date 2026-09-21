Colisão entre três carros provoca danos materiais em Câmara de Lobos
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Uma colisão envolvendo três viaturas ocorreu, esta tarde, junto à entrada para a Via Rápida, em Câmara de Lobos.
Na sequência do acidente, as três viaturas sofreram danos materiais, sendo que uma delas ficou com danos materiais avultados. A PSP esteve no local a tomar conta da ocorrência e a acompanhar a situação.
O DIÁRIO contactou a corporação de bombeiros das imediações, tendo sido confirmado que não houve qualquer alerta relacionado com este acidente.
Não há, por isso, registo de feridos na sequência da colisão.
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