Motociclista ferido em colisão no Palheiro Ferreiro

Um jovem motociclista, de 27 anos, ficou ferido esta tarde na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel na Estrada Regional 205, em São Gonçalo, na zona do Palheiro Ferreiro, próximo do Campo 1.º de Maio.

O alerta foi dado pelas 13h50, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância de socorro e uma viatura de desencarceramento, que não chegou a ser utilizada. No total, foram empenhados sete operacionais.

A vítima, considerada ferido ligeiro, queixava-se sobretudo de dores na zona lombar. Foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.