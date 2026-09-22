Motociclista ferido em colisão no Palheiro Ferreiro
Jovem de 27 anos foi levado ao hospital
Um jovem motociclista, de 27 anos, ficou ferido esta tarde na sequência de uma colisão entre uma mota e um automóvel na Estrada Regional 205, em São Gonçalo, na zona do Palheiro Ferreiro, próximo do Campo 1.º de Maio.
O alerta foi dado pelas 13h50, tendo os Bombeiros Voluntários Madeirenses mobilizado uma ambulância de socorro e uma viatura de desencarceramento, que não chegou a ser utilizada. No total, foram empenhados sete operacionais.
A vítima, considerada ferido ligeiro, queixava-se sobretudo de dores na zona lombar. Foi transportada para as urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.
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