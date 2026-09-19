França pede à Federação Russa que reverta decisão de passar a controloar a Auchan

A França pediu hoje à Federação Russa que reverta a decisão de colocar sob controlo temporário ativos de empresas europeias, como a francesa Auchan, com Moscovo a justificar a medida pelo apoio militar dos países em causa à Ucrânia.

Os ministérios franceses da Economia e Negócios Estrangeiros consideram injustificada a medida russa.

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou na quinta-feira um decreto que autoriza a empresa russa L.E.V. Management a assumir temporariamente o controlo dos ativos da suíça Nestlé e da filial russa da Auchan.

Medida similar foi adotada sobre as ações da cadeia de lojas Le Monlid, que anteriormente operava em território russo sob a marca Leroy Merlin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que a decisão afeta empresas de países que a Federação Russa considera "inamistosos".

Entre os fatores considerados, detalhou, estão o apoio dos Estados em causa à Ucrânia e ao seu alegado envolvimento em ataques contra infraestruturas civis críticas russas.

Peskov realçou que, por enquanto, trata-se apenas do "estabelecimento do controlo temporário" dos ativos, acentuando que não se adotaram outras decisões sobre a sua eventual transferência ou venda à empresa encarregada de as gerir.

A L.E.V. Management foi registada em Moscovo em outubro de 2024 como empresa dedicada à consultoria comercial e de gestão.

Desde o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, os dirigentes russos determinaram a gestão estatal temporária de várias empresas estrangeiras que abandonaram o mercado russo ou cujos países de origem impuseram sanções a Moscovo.