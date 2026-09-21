Colisão na Via Rápida provoca pelo menos um ferido

Uma colisão ocorreu, há instantes, na Via Rápida, no sentido Ribeira Brava-Machico, no sublanço entre Santa Luzia e Pestana Júnior, segundo informação disponibilizada pela aplicação Info Vias.

As informações sobre o acidente são ainda escassas, mas, segundo Válter Ferreira, adjunto de comando do Serviço Regional de Protecção Civil, foram accionados para o local os Bombeiros Voluntários Madeirenses, com uma ambulância e uma viatura de desencarceramento, juntamente com a PSP. Tudo aponta para a existência de uma vítima, não sendo ainda conhecida a sua idade nem a gravidade dos ferimentos.

A ocorrência está a provocar fortes constrangimentos na circulação naquele sentido da Via Rápida. De acordo com a informação disponível, já se formaram cerca de 7,5 quilómetros de fila entre os veículos que circulam no sentido Ribeira Brava-Machico.