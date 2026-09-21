Madeira reconhecida pelo seu contributo para a resiliência hídrica e inovação

A Madeira foi reconhecida como um dos primeiros 'campeões' da European Water Academy 2026, distinção que o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, destacou esta segunda-feira, em Bruxelas, durante o European Water Academy Launch Event.

Na intervenção, o governante considerou o reconhecimento uma "grande honra" para a Região, mas também uma responsabilidade acrescida, defendendo que a distinção representa não apenas o reconhecimento do trabalho desenvolvido pela Madeira, mas também uma oportunidade para contribuir para o futuro da Europa nas áreas da resiliência hídrica, saúde pública e inovação.

É uma grande honra para a Madeira ser reconhecida como um dos primeiros 'Campeões' da European Water Academy 2026. Recebemos esta distinção com orgulho, mas também com um forte sentido de responsabilidade. Para nós, este não é apenas um reconhecimento do que a Madeira já construiu; é também um convite para contribuir activamente para o futuro da Europa nos domínios da resiliência hídrica, da saúde pública e da inovação". Miguel Albuquerque

Albuquerque sublinhou que, apesar da sua dimensão insular, a Madeira desenvolveu ao longo da sua história uma relação particular com os recursos hídricos, que considera relevante num contexto marcado pelas alterações climáticas, pela incerteza ambiental e pelos desafios crescentes na área da saúde pública.

Neste âmbito, a Região pretende disponibilizar à European Water Academy um "ecossistema do mundo real", onde conhecimento, tecnologia, governação e participação dos cidadãos possam ser articulados e testados em condições concretas.

Um dos elementos destacados é o facto de a Madeira ser o primeiro GigaSite estabelecido no âmbito do Sistema Sentinela de Águas Residuais da União Europeia (EU4S). Segundo o presidente do Governo Regional, esta estrutura permite estabelecer uma ligação entre resiliência hídrica, inteligência ambiental, saúde pública, inovação digital e participação dos cidadãos, funcionando como um laboratório vivo para testar e desenvolver soluções.

O contributo da Madeira para a European Water Academy está estruturado em torno de quatro actividades de desenvolvimento de competências.

A primeira é o projecto 'GEMS of Water – Levadas da Madeira', desenvolvido em parceria com o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia. A iniciativa recorre à ciência cidadã para caracterizar o sistema histórico de água para a agricultura da Região, as levadas, conjugando conhecimento científico com o saber local associado a este património hidráulico.

A segunda área está relacionada com a inteligência aplicada à água utilizada, através de bioanalítica avançada, sensores e sistemas baseados em dados. O objectivo passa por reforçar a preparação e a capacidade de resposta perante riscos, com particular relevância para territórios insulares e setores como o turismo e a gestão de instalações.

A vigilância de águas residuais para a saúde pública constitui a terceira área de intervenção. A Madeira pretende disponibilizar um ambiente de formação prática para sistemas de vigilância baseados em águas residuais e edifícios, incluindo projectos demonstrativos no novo ambiente hospitalar. Estas soluções poderão complementar os sistemas convencionais de vigilância e contribuir para a detecção precoce de agentes patogénicos e de resistência aos antimicrobianos.

Por fim, a iniciativa 'Água para Energia' pretende abordar a relação entre os dois recursos, através de uma estrutura de formação e demonstração dedicada a soluções que contribuam para aumentar a eficiência, sustentabilidade e resiliência dos sistemas de água.

Durante a intervenção, o Albuquerque defendeu que a política de recursos hídricos não pode actualmente ser analisada de forma isolada, considerando necessária uma abordagem integrada que envolva também a saúde, a inovação, a transformação digital e a participação dos cidadãos.

A Região pretende assumir-se como um laboratório insular e uma ponte entre a investigação e a implementação, aproximando o conhecimento local da ambição europeia e estabelecendo ligações entre água, saúde e inovação.

O presidente do Governo Regional defendeu ainda que a Madeira e a Macaronésia podem constituir espaços de experimentação e desenvolvimento de soluções perante desafios como a vulnerabilidade, a escassez e a adaptação às alterações climáticas.

Neste contexto, destacou a importância das regiões ultraperiféricas para a construção de respostas europeias, considerando que a experiência acumulada pelos territórios insulares pode contribuir para antecipar problemas e testar soluções em condições reais.

A participação na European Water Academy deverá, assim, permitir reforçar a cooperação entre instituições europeias, regiões, comunidade científica, empresas de serviços públicos, profissionais de saúde e cidadãos, com o objectivo de desenvolver competências e promover a aplicação prática da inovação.