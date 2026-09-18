Governo iraniano afirma ter atacado outro petroleiro no estreito de Ormuz

A Guarda Revolucionária iraniana afirmou hoje que atacou um petroleiro com bandeira do Togo quando este tentava "atravessar ilegalmente" o estreito de Ormuz.

"Na noite passada [quinta-feira], o petroleiro Trend, com bandeira do Togo, tentou atravessar ilegalmente o estreito de Ormuz por instigação e artimanha do Exército norte-americano --- responsável pela morte de crianças ---, mas foi atingido e detido após o início de um incêndio", declarou, num comunicado, o comandante-chefe da Marinha da Guarda Revolucionária iraniana, Ali Azmaei.

O militar alertou mais uma vez que as embarcações que tentarem atravessar Ormuz sem permissão "não terão outra opção que não a destruição".

A agência britânica de Operações Comerciais Marítimas (UKMTO, na sigla em inglês) noticiou, na noite de quinta-feira, um "incidente de segurança" perto da costa de Omã, mas não adiantou mais pormenores.

O Irão bloqueou o estreito de Ormuz após o início da guerra, em 28 de fevereiro, transformando-o na sua principal medida de pressão no conflito.

Os iranianos, que conseguiram paralisar quase todas as exportações de petróleo, exigem que as embarcações que desejem atravessar o estreito de Ormuz obtenham permissão e atacam os navios que tentam contornar o bloqueio.

Os Estados Unidos estabeleceram um cerco aos portos e navios iranianos e, nas últimas semanas, conseguiram restabelecer parte do tráfego marítimo através do estreito ao longo de uma rota meridional perto de Omã, segundo especialistas em petróleo e Médio Oriente.

No último mês, o Irão e os Estados Unidos atacaram embarcações na região numa disputa pelo controlo da via estratégica, pela qual transitava 20% do crude mundial antes da guerra.