Exército dos EUA prepara-se para possível acção militar relacionada com Cuba

O Exército dos Estados Unidos está a preparar-se para uma possível ação militar relacionada com Cuba, noticiou hoje o canal televisivo norte-americano CBS News, após ter tido acesso a uma mensagem interna.

A Reserva do Exército norte-americano está a analisar se pode fornecer ao Comando Sul das Forças Armadas reforços policiais, profissionais de saúde e outras unidades de apoio nos próximos quatro meses, segundo essa informação.

O pedido faz parte do planeamento militar relacionado com Cuba, segundo explicaram várias autoridades norte-americanas à estação televisiva, apesar de a mensagem não conter referências diretas ao país latino-americano.

O documento, datado da semana passada, surge numa altura de intensa pressão do Governo do Presidente republicano, Donald Trump, sobre a ilha caribenha.

Embora não se especifique quantos militares seriam necessários nem conste que alguma unidade tenha recebido ordens de destacamento, a mensagem solicita aos comandos subordinados informações sobre a disponibilidade de seis unidades que ficariam sob a autoridade do Comando Sul dos Estados Unidos e que seriam necessárias dentro de "90 a 120 dias".

Entre as unidades, encontra-se um batalhão de apoio logístico de combate especializado na coordenação da logística, como transportes, manutenção, combustível e abastecimentos, bem como um batalhão de engenharia.

O documento prevê ainda a criação de uma brigada médica para comandar e coordenar as unidades de saúde.

Segundo a CBS, um porta-voz do Comando Sul dos Estados Unidos declarou que, apesar de não revelarem pormenores sobre as suas operações por razões de segurança, a unidade "está em permanente coordenação com a Força Conjunta para avaliar vários potenciais requisitos na sua área de responsabilidade, em apoio às missões atribuídas".

O mais recente atrito entre Trump e as autoridades cubanas ocorreu esta semana, na Assembleia-Geral da ONU, quando o Presidente norte-americano afirmou que Cuba "é um Estado falhado" e a delegação cubana abandonou nesse momento o plenário.

"É um Estado que falhou completamente. Está a falhar como nunca e acabará por cair", declarou Trump, afirmando que o seu Governo "pretende uma mudança fundamental em Cuba", um processo que, segundo ele, está a ser liderado pelo seu secretário de Estado, Marco Rubio.

Devido ao embargo económico generalizado dos Estados Unidos e, mais recentemente, ao bloqueio energético intensificado no início deste ano, Cuba enfrenta uma grave crise económica e energética, dependendo de ajuda humanitária internacional e de doações de vários países para mitigar a escassez de alimentos, medicamentos e combustíveis.