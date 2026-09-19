40 velejadores em acção no Porto Santo

Este fim-de-semana vai inclui muita actividade náutica na baía da ilha do Porto Santo, graças à Colombos CUP/Taça da Madeira de escolas de vela, numa organização da Associação Regional de Vela da Madeira.

Cerca de 40 velejadores distribuídos por vários clubes náuticos da Madeira, Porto Santo, Açores e Canárias, irão disputar as provas ao longo deste sábado e domingo na baía do Porto Santo.

Não vai falar confraternização entre atletas, dirigentes e comissão técnica das regatas, estando já a ser preparadas refeições e outras actividades.