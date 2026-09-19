O sétimo apagão do ano em Cuba

Cuba sofreu hoje uma nova falha eléctrica generalizada, a sétima desde o início do ano, num contexto de grave escassez de combustível na ilha, sob pressão de Washington.

"Houve uma falha total no sistema elétrico", informou o Ministério da Energia e Minas na rede social X, sem especificar a causa.

Trata-se da sétima falha nacional desde o início do ano e da décima segunda desde o final de 2024.

A ilha, com 9,4 milhões de habitantes, sofre cortes de eletricidade constantes devido ao estado obsoleto das suas centrais térmicas, cortes que se agravaram desde janeiro, quando os Estados Unidos da América impuseram à ilha um bloqueio petrolífero que complica o abastecimento de combustível às suas centrais e geradores de reserva.

Nas últimas semanas, os cortes duraram mais de 30 horas na capital, enquanto noutras províncias ultrapassaram 60 horas consecutivas.

Estas falhas afetam também o abastecimento de água e a rede telefónica em todo o país.

Havana atribui o estado da sua rede elétrica às medidas punitivas de Washington, enquanto os Estados Unidos sustentam que a responsabilidade recai sobre o governo cubano e a sua má gestão económica.

As relações entre os Estados Unidos e Cuba tornaram-se bastante tensas desde o início do ano, principalmente após a captura por Washington do presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado do governo cubano. Tanto mais que este país era o principal fornecedor de petróleo de Cuba.