A Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira (ANP Madeira) realiza na próxima segunda-feira as eleições para os seus órgãos sociais, num acto eleitoral ao qual se apresenta uma única lista candidata, liderada pelo actual presidente da organização, professor Luís Alves, refere em nota à imprensa.

O processo eleitoral marca mais uma etapa na consolidação da ANP Madeira, que conta actualmente com mais de mil docentes associados na Região Autónoma da Madeira, abrangendo profissionais dos diferentes níveis e ciclos de ensino, quer do sector público, quer do sector privado.

A candidatura liderada por Luís Alves apresenta-se a eleições com o propósito de dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela ANP Madeira e reforçar a intervenção da associação junto dos professores, das escolas e das entidades responsáveis pelas políticas educativas regionais.

"A lista que apresentamos para este novo mandato reúne docentes com diferentes percursos, experiências e áreas de intervenção, precisamente porque entendemos que uma associação com a dimensão e a responsabilidade da ANP Madeira deve ter capacidade para responder aos diferentes desafios que atravessam a Educação. Temos profissionais ligados aos vários níveis e áreas de ensino, o que nos permite reunir diferentes perspectivas e conhecimentos e reforçar a nossa capacidade de intervenção". Luís Alves

A composição da equipa que acompanha o professor neste novo quadriénio também é diferente. "São mudanças que procuram trazer novas dinâmicas, novas ideias e novas competências, sem perder a experiência e o conhecimento acumulados ao longo dos anos. Queremos uma equipa renovada, mas simultaneamente preparada e conhecedora da realidade educativa regional", aponta.

A candidatura pretende igualmente manter uma intervenção próxima das escolas e dos professores, reforçando o acompanhamento aos associados e a capacidade de intervenção da ANP Madeira junto das entidades regionais e nacionais.

Nos últimos anos, lê-se na nota remetida, a associação tem vindo também a desenvolver uma forte componente de formação e reflexão sobre os novos desafios da Educação, através da realização de conferências, seminários e ações de formação dirigidas aos profissionais do setor.

“Queremos continuar a construir uma ANP Madeira próxima, interventiva e disponível para os professores. A Educação está a mudar e os desafios são cada vez maiores. Precisamos de acompanhar essas mudanças, mas sem esquecer que a valorização dos professores deve continuar a estar no centro das políticas educativas”, acrescenta Luís Alves.

O acto eleitoral decorrerá na próxima segunda-feira, estando a votação aberta aos associados nos termos definidos para o processo eleitoral e em formato digital.

A lista liderada por Luís Alves é a única candidatura apresentada a sufrágio, sendo os resultados conhecidos após o encerramento do acto eleitoral.