Serviços concentram 86% do desemprego na Madeira

O sector dos serviços concentra 86% dos candidatos a novo emprego na Madeira, revelam os dados de Agosto do Instituto de Emprego da Madeira (IEM). A indústria, energia, água e construção representam 11,6%, enquanto a agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca têm um peso de apenas 2,3%.

O perfil dos 4.871 desempregados registados mostra ainda que 54,9% são mulheres e 45,1% homens. Os jovens com menos de 25 anos representam 14,2% dos inscritos, enquanto 85,8% têm 25 ou mais anos.

Quanto às habilitações, 40,8% têm escolaridade até ao 3.º ciclo, 40,2% possuem o ensino secundário e 19% formação superior. Cerca de quatro em cada dez desempregados (39,3%) estão inscritos há pelo menos um ano.

Durante Agosto deram entrada 686 novos desempregados, menos 3% do que em Julho e menos 2,4% em termos homólogos. Já as integrações no mercado de trabalho atingiram 336, sofrendo uma quebra mensal expressiva de 20,4%, embora tenham ficado acima da média de 284 dos últimos 12 meses.

O IEM contabilizava ainda 2.153 pessoas integradas em programas de emprego ou formação, mais 3,6% do que no mês anterior, mas menos 2,2% face a Agosto de 2025.

Em Agosto de 2026 estavam registados 4.871 desempregados na Madeira, menos 90 (-1,8%) do que em Julho e menos 571 (-10,5%) do que em Agosto de 2025.