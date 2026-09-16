Alemanha envia 'caças' para Letónia para segurar espaço aéreo durante eleições

A Alemanha vai enviar quatro aviões 'caça' Eurofighter da sua Força Aérea para contribuir para a segurança do espaço aéreo da Letónia durante as eleições parlamentares que vão decorrer em 03 de outubro.

O Ministério da Defesa alemão informou hoje, em comunicado, que o governo letão tinha pedido aos parceiros da NATO que o ajudassem a proteger o espaço aéreo nesta ocasião, perante as frequentes intrusões de drones russos e ucranianos na zona do Mar Báltico durante os últimos meses.

Os aparelhos vão estar estacionados durante cerca de uma semana na base aérea de Lielvarde, no centro da Letónia, acompanhados por dezenas de efetivos.

O Ministério recordou que no final deste ano está previsto que a Força Aérea alemã volte a participar, então com cinco 'caças' e cerca de 120 militares, na missão de vigilância aérea da NATO.

Na altura, o destacamento militar alemão prolongar-se-á até março de 2027 e ficará na base Ämari na Estónia.