Tempestade Gonzalo inunda ruas na ilha cabo-verdiana do Sal

A tempestade tropical Gonzalo está a provocar inundações em Santa Maria, na ilha do Sal, tendo derivado de uma depressão vinda do Atlântico que se aproximava de Cabo Verde, avançou hoje o Centro de Furacões dos Estados.

A tempestade está a atingir o arquipélago com chuva forte e rajadas de vento nalgumas ilhas, provocando queda de árvores, cortes de energia e subida no nível do mar no Sal, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Em Santa Maria, na Ilha do Sal, um dos principais locais de circulação turística do arquipélago, o mar está a provocar inundações urbanas nalgumas ruas, de acordo com imagens e testemunhos ouvidos pela agência Lusa.

Um vídeo nas redes sociais confirmado à Lusa por um dos residentes, mostra uma clínica rodeada de água numa das avenidas de Santa Maria que liga alguns dos principais hotéis da ilha.

As autoridades emitiram alertas na quinta-feira para "um agravamento significativo do estado do mar, com ondas de este e sudeste" que podem chegar a seis metros nalgumas ilhas e para "o impacto do vento nas zonas altas".

As previsões apontam para uma intensificação da tempestade tropical Gonzalo, seguindo-se uma fase de enfraquecimento ao longo do fim de semana.

Cabo Verde é um arquipélago árido, mas sujeito a períodos de tempestades e chuvas repentinas.

Em agosto de 2025, a tempestade Erin matou nove pessoas na ilha de São Vicente e, em novembro, chuvas repentinas provocaram uma vítima mortal na ilha de Santiago.

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência das Nações Unidas, 2025 terá sido o segundo ou terceiro ano mais quente desde que há registos, com o aquecimento dos oceanos a intensificar tempestades e a agravar a subida do nível do mar.