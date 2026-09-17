Cabo Verde segue tendência de redução de nascimentos e de fecundidade

Cabo Verde mantém uma tendência de redução de nascimentos e de fecundidade, de acordo com os mais recentes dados, divulgados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) do arquipélago e relativos a 2024.

"Em 2024, foram registados 5.999 nados-vivos em Cabo Verde, o que representa uma redução de 814 nascimentos em comparação com 2023", ou seja, a taxa bruta de natalidade desceu de 13,4 por mil para 11,7 por mil, anunciou, num resumo do boletim de Estatísticas Vitais.

A mesma tendência já se tinha verificado entre 2022 e 2023.

Por seu lado, a taxa geral de fecundidade, que representa o número de nados-vivos registados por cada mil mulheres em idade fértil (15 a 49 anos), "confirma a tendência de declínio", nota o INE.

"Este indicador diminuiu de 77,1 por mil em 2016 para 52,5 por mil em 2023, atingindo 46 por mil em 2024, o valor mais baixo registado em todo o período analisado (2016--2024)", acrescentou.

Pelo quarto ano consecutivo, setembro foi o mês com maior número de nados-vivos registados (573), o equivalente a uma média diária de 19 nascimentos.

Em contrapartida, junho registou o menor número de nascimentos (364), correspondendo a uma média de 12 por dia.

Ainda segundo as estatísticas vitais, em 2024, foram registados 3.082 óbitos em Cabo Verde, mais 157 do que em 2023, correspondendo a uma taxa bruta de mortalidade de seis por mil, superior à observada no ano anterior (5,7 por mil).

Noutro capítulo, em 2024 foram registados 2.236 casamentos no país, menos 199 do que em 2023, em consequência, a taxa bruta de nupcialidade diminuiu de 4,8 por mil para 4,4 por mil.