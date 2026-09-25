Astronauta Buzz Aldrin veio à Madeira em 1994 contar a sua experiência na lua

O segundo homem a pisar a lua esteve na Madeira, há 32 anos, contando a sua experiência. Buzz Aldrin foi um dos oradores de uma conferência, que contou com grande participação, no Funchal.

O astronauta, juntamente com Neil Armstrong, foi um dos primeiros a pisar solo lunar, em 1969, numa viagem a bordo da nave Apolo 11. Antes, já tinha pilotado a Apolo 8, no primeiro voo à volta da lua. "Foi um grande salto para o Homem", referiu, acrescentando não ter dúvidas de que a chegada do Homem à lua foi o maior feito do século XX.

"A visão completa da Terra a partir do espaço deu a muitos o sentimento de que deveríamos continuar a nossa peregrinação no planeta e não na direcção das estrelas", admitiu. Por outro lado, assumiu que o próximo passo é chegar a Marte. Contudo, é necessário o apoio de todos para que tal seja possível. Essa crença de chegar a Marte é "o espírito que nos torna uma espécie única".

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Apesar de admitir que possam existir outras civilizações noutros planetas, considera que o encontro de civilizações será difícil: "as distâncias são tão grandes que é improvável que duas civilizações se encontrem".

Uma das pessoas presentes na plateia era o presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, que questionou o astronauta sobre a possibilidade de se encontrar vida em Marte, quando não se conhece a existência de água nem na lua. "Marte fica tão longe que nenhuma destas seriam razões económicas para lá se deslocar o Homem", afirma.