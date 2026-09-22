Aviso amarelo para tempo quente na Madeira

A Madeira e o Porto Santo vão estar sob aviso amarelo devido a tempo quente, entre esta quinta e sexta-feira, 24 e 25 de Setembro, devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso abrange a Costa Norte, Costa Sul, regiões montanhosas da Madeira e o Porto Santo, sendo válido entre as 10 horas de quinta-feira e as 19 horas de sexta-feira.

O aviso amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a "persistência de valores elevados da temperatura máxima".