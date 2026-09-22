Jorge Santos é o primeiro autarca madeirense na Venezuela após o duplo sismo
Jorge Santos tornou-se o primeiro autarca madeirense a visitar a Venezuela após o duplo sismo que atingiu o país. O facto foi destacado pelos dirigentes associativos que receberam o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, esta segunda-feira, em Valência.
O autarca foi recebido no aeroporto pelo conselheiro da Diáspora Madeirense em Valência e por Aleixo Vieira, seguindo depois para a Associação Civil de Beneficência Portuguesa Só Bem, onde o aguardava a presidente da instituição, Luísa Moreira.
Jorge Santos conheceu o trabalho desenvolvido pela associação, contactou com os seus responsáveis e foi convidado a assinar o livro de honra, deixando registada a ligação da Ribeira Brava à comunidade portuguesa e madeirense radicada naquela região venezuelana. Ali contactou com as dificuldades sociais, entre os quais da Ribeira Brava.
O programa prosseguiu no Centro Social Madeirense, cujas instalações ocupam uma área de oito hectares. O presidente da Câmara foi recebido pelo presidente da instituição, Alexis Fernandes, e visitou alguns dos espaços daquele que é um dos principais pontos de encontro e preservação da identidade madeirense em Valência.
Na Praça do Emigrante, Jorge Santos ofereceu a Alexis Fernandes uma camisola do Clube Desportivo da Ribeira Brava, num gesto simbólico de aproximação entre o concelho e a comunidade emigrante. Uma camisola do clube ribeira-bravense foi igualmente entregue ao cônsul-geral de Portugal em Valência.
Também no Centro Social Madeirense, o autarca foi convidado a assinar o livro de honra da instituição. As ofertas transportadas da Madeira e as palavras ali deixadas procuraram representar o reconhecimento da Ribeira Brava pelo trabalho das associações que, a milhares de quilómetros, mantêm vivas a cultura, as tradições e a ligação à terra de origem.
A passagem por Valência decorreu em contra-relógio, com sucessivos encontros e visitas que se prolongaram quando na Madeira já era madrugada. A deslocação de Jorge Santos à Venezuela inclui a entrega dos donativos angariados na Festa Luso Venezuelana e contactos com instituições sociais e representantes da comunidade madeirense.