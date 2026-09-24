Funchal promove sopa comunitária, teatro e mediação cultural

A Câmara Municipal do Funchal promove esta sexta-feira, 25 de Setembro, um conjunto de iniciativas nas áreas da alimentação, cultura e artes performativas, integradas na programação municipal para o dia.

O programa arranca ao meio-dia, no Largo da Restauração, com a Sopa Comunitária, uma das iniciativas da VI Semana da Alimentação do Funchal. Serão preparadas três sopas regionais pelo Centro Comunitário do Funchal, pela SocioHabitaFunchal e pelo restaurante A Biqueira.

A iniciativa pretende sensibilizar para o consumo de produtos locais e sazonais, combater o desperdício alimentar e reforçar o espírito comunitário, através da valorização dos sabores tradicionais da cultura alimentar madeirense.

Às 16h30, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, será apresentado o livro “Trilogia da Morte”, de Filipe Gouveia. A publicação integra a Colecção Baltazar Dias e reúne três obras dramáticas que foram estreadas naquele teatro entre 2022 e 2026 pela companhia AGON.

A sessão contará com a presença do autor, de Sara Maia, cofundadora da companhia, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal.

O programa municipal termina às 18 horas, no Auditório do Jardim Municipal, com a apresentação da 5.ª edição do ESCUTO – Espaço Cultural para Todos, projecto municipal de mediação cultural que passa a integrar a programação da temporada 2026/2027.