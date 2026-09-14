Portugal registou transmissão comunitária e 66 casos de infecção recentes

Portugal registou transmissão comunitária da subvariante lb do vírus mpox, tendo reportado um total de 66 casos de infeção dessa linhagem recentemente, indica um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) hoje divulgado.

"A transmissão comunitária da clade lb MPXV [vírus monkeypox) fora da África Central e Oriental foi reportada na República Checa, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Países Baixos, Portugal, Suíça e Reino Unido, incluindo em redes sexuais de homens que têm sexo com homens e ou de profissionais do sexo", adianta o ponto de situação epidemiológico da organização das Nações Unidas para a área da saúde pública.

De acordo com o documento, os países europeus que reportaram o maior número cumulativo de casos de mpox devido a esta linhagem específica são Espanha (241), França (173), Portugal (162) e a Alemanha (140).

Um país é classificado como tendo transmissão comunitária quando pelo menos um caso reportado nas últimas seis semanas não tiver ligação a uma viagem recente ou a um viajante de um país com transmissão comunitária durante o período de incubação.

Esta classificação aplica-se independentemente do número de casos notificados no país, refere a OMS.

Num período de seis semanas, "Portugal (66 casos), Alemanha (24), França (20), Reino Unido (18) e Irlanda (12) foram os países que reportaram o maior número de casos", avança ainda o relatório.

A última informação mensal da Direção-Geral da Saúde (DGS) disponível data de 31 de maio de 2025 e dava conta de três surtos desde maio de 2022, com um total de 1.236 casos de infeção confirmados e duas mortes.

A Lusa pediu à DGS uma reação aos dados divulgados hoje pela OMS, mas não obteve resposta até ao momento.

A OMS realizou uma avaliação rápida do risco global da doença mpox em agosto e concluiu que se mantém como moderado, com novos surtos reportados em vários países e mais de mil casos confirmados todos os meses.

Em julho, 32 países de quatro regiões da OMS reportaram 1.370 casos confirmados de mpox, incluindo sete mortes, e cerca de três quartos dessas infeções foram notificadas em África, refere ainda o relatório.

Os sintomas mais comuns da infeção são febre, dor de cabeça intensa, dores musculares, dor nas costas, cansaço, aumento dos gânglios linfáticos com o aparecimento progressivo de erupções que atingem a pele e as mucosas.

O vírus transmite-se por contacto físico próximo, nomeadamente com as lesões ou fluidos corporais, ou por contacto com material contaminado, como lençóis, atoalhados ou utensílios pessoais.