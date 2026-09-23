“Air UP – Escolhe o que Respiras” sensibiliza jovens para riscos do tabagismo

A Direcção Regional da Saúde (DRS), através da Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), está a promover a campanha “Air UP – Escolhe o que Respiras”, dirigida à prevenção do tabagismo entre crianças e jovens.

A iniciativa pretende alertar para os riscos e consequências associados ao consumo de tabaco, numa fase do ano marcada por maior convívio, lazer e interacção entre pares, reforçando a importância de escolhas informadas e conscientes.

“É assim que muitas vezes começa. Uma experiência que parece inofensiva pode transformar-se num hábito e, mais tarde, numa dependência”, é a mensagem central da campanha.

A acção conta com a parceria da AJMC – Associação Jovens Madeirenses Conectados, responsável pela elaboração e divulgação de vídeos com mensagens preventivas. A colaboração procura também envolver os próprios jovens na promoção de comportamentos associados à saúde e ao bem-estar na comunidade.