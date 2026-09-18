João Pimenta Viveiros é Campeão Europeu de SUP Sprint Júnior

O atleta do Ludens Clube de Machico João Pimenta Viveiros acaba de alcançar um dos maiores feitos da sua carreira ao sagrar-se Campeão Europeu de Stand Up Paddling na disciplina de Sprint, categoria Junior Men, no Paddle Europe Stand Up Paddling European Championships 2026, que decorre em Agios Nikolaos, na ilha de Creta, Grécia.

De acordo com a Associação Regional de Canoagem, "representando Portugal nesta competição internacional, João Pimenta Viveiros confirmou todo o seu talento e determinação numa das provas mais explosivas do programa, impondo-se na competição europeia e conquistando o tão desejado título de Campeão Europeu".

Na sua óptima, "a conquista assume particular importância para o desporto madeirense, constituindo mais um momento de destaque para os atletas da Região no panorama internacional do Stand Up Paddling".

Depois de já ter alcançado resultados de relevo em competições nacionais e internacionais, João Pimenta Viveiros acrescenta agora ao seu currículo um título europeu, elevando o nome da Madeira e de Portugal ao mais alto nível.

A associação felicita o atleta João Pimenta Viveiros pela conquista do título de Campeão Europeu de Stand Up Paddling, na categoria Sprint Junior Men, no Paddle Europe Stand Up Paddling European Championships 2026.