Portugal com excedente orçamental de 0,5% no 1.º semestre

O setor das Administrações Públicas (AP) registou um excedente orçamental de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) na primeira metade do ano, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Considerando os primeiros semestres de 2025 e 2026, verificou-se uma diminuição do saldo em contabilidade pública e em contabilidade nacional, embora menos expressiva no saldo em contabilidade nacional", indica o INE, acrescentando que em contas nacionais, o saldo fixou-se em 0,5% do PIB.

Já em termos trimestrais, o saldo das AP no 2.º trimestre de 2026 fixou-se em 1.325 milhões de euros, correspondendo a 1,6% do PIB, o que compara com 1,7% no período homólogo, segundo o gabinete de estatística.