Quinze distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo devido ao calor

Quinze distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de continuação de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Évora, Porto, Vila Real, Setúbal, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Também o arquipélago da Madeira está até às 18:00 de terça-feira sob o nível amarelo por causa do tempo quente.

O aviso amarelo é o menos grave de uma escala de três e é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente continuação de tempo quente com céu pouco nublado ou limpo, vento moderado de noroeste durante a tarde, pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no litoral oeste.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 15 graus Celsius (Braga e Bragança) e os 26 (Portalegre) e as máximas entre os 28 (Aveiro e Viana do Castelo) e os 38 (Évora e Santarém).

Mais de 50 concelhos de sete distritos em perigo máximo

Mais de 50 concelhos dos distritos de Castelo Branco, Guarda, Coimbra, Santarém, Leiria, Portalegre e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio rural, num dia em que as temperaturas vão manter-se elevadas, segundo o IPMA.

Por causa do calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também mais de 100 concelhos dos distritos de Braga, Porto, Viseu, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Lisboa, Santarém, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Segundo o instituto, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até sexta-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.