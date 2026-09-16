Chega pede "conversa prévia" a Aguiar-Branco antes de decidir se insiste em inquérito a Luís Neves

O Chega anunciou hoje que vai pedir uma "conversa prévia" ao presidente da Assembleia da República e só depois decidirá se insiste na proposta de uma comissão de inquérito aos mandatos de Luís Neves na Polícia Judiciária.

"Eu decidi que era importante ter uma conversa prévia com o presidente da Assembleia da República, que espero que ocorra durante o dia de hoje ou de amanhã [quinta-feira], para depois tomar uma decisão", afirmou o líder do Chega.

André Ventura falava aos jornalistas na Assembleia da República, depois de José Pedro Aguiar-Branco ter rejeitado admitir a segunda versão do requerimento do Chega para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito sobre a atuação do ministro Luís Neves enquanto diretor nacional da PJ.

O presidente do Chega acusou o presidente do Parlamento de querer bloquear a comissão de inquérito e, assim, "aumentar a suspeita que a Assembleia da República está sequestrada, com medo de investigar o que tem de investigar".

Ventura acusou igualmente Aguiar-Branco de querer fazer "contenção política de danos" e de ter uma "atitude de proteção de amigos ou interesses partidários", e questionou se o presidente do Parlamento está a ser pressionado pelo PSD, pelo primeiro-ministro ou por Luís Neves, atualmente ministro da Administração Interna.