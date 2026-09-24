Ciclista madeirense Leonardo Chícharo foi 9.º em prova nas Caldas da Rainha
O ciclista madeirense Leonardo Chícharo ficou no 9.º lugar no 4.º Prémio João Almeida, prova disputada no passado domingo na localidade de A-dos-Francos, nas Caldas da Rainha. Uma nota divulgada hoje pela Associação de Ciclismo da Madeira explica que esta prova constituiu-se "um circuito algo selectivo, onde os Juniores (Sub-19) tiveram de percorrer sete voltas ao circuito, e que totalizaram 88,3 quilómetros".
O ciclista madeirense Leonardo Chícharo, em representação da equipa Mundimat/SGR Ambiente/CCA Paio Pires, tentou na fase inicial da etapa seguir a equipa da Blackjack-Bairrada, que dominou a prova, ocupando os três lugares do pódio. André Jarmela venceu, à frente dos colegas de equipa Guilherme Santos e Martim Campos, numa discussão ao sprint, enquanto que Chícharo conseguiu na fase final da corrida descarregar os elementos do seu grupo para alcançar o 9.º lugar. O atleta esteve algumas semanas impossibilitado de utilizar a sua bicicleta de competição, após a queda na Volta a Portugal de Juniores.
Segundo a mesma nota, "este foi um ano de muita aprendizagem para Leonardo Chícharo, que encontrou na formação do CCA Paio Pires uma equipa que lhe proporcionou correr as melhores provas nacionais da sua categoria, e que deu um contributo fulcral para a sua evolução".