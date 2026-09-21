Leonardo Jardim aproveita deslize de Abel Ferreira e Flamengo reforça liderança

O Flamengo, do treinador português Leonardo Jardim, reforçou no domingo a liderança no campeonato brasileiro de futebol, ao vencer em casa o Bragantino, por 2-1.

Em jogo da 28.ª jornada da competição, o 'mengão', campeão em título, aproveitou o empate do Palmeiras, do também português Abel Ferreira, para aumentar a distância na frente, agora com mais três pontos do que o 'verdão'.

O GOL DO VARELA CONTRA O BRAGANTINO! pic.twitter.com/KeFsC9Z88r — Central do Fla (@CentralFlaNacao) September 20, 2026

No jogo com o Bragantino (10.º classificado), a equipa carioca esteve a vencer por 2-0, com golos do uruguaio Guillermo Varela, aos 13 minutos, e do brasileiro Pedro, aos 71, mas os visitantes ainda reduziram para 2-1, com um autogolo de Bruno Henrique, aos 86.

O GOL DO PEDRO!



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O Palmeiras acabou por sair penalizado nesta ronda, com o 'nulo' no terreno do Grêmio a deixá-lo mais distante do Flamengo, e com Athletico Paranaense, terceiro, e Fluminense, quarto, na peugada, ainda a distantes oito e nove pontos, respetivamente.

A Série A brasileira está a 10 jornadas do seu final, mas interrompe nas duas próximas semanas, face aos compromissos das seleções, em data FIFA.