Ciclista de 14 anos com ferimentos ligeiros após embate com autocarro

Um jovem de 14 anos ficou com ferimentos ligeiros, esta tarde, na sequência de um embate entre a bicicleta onde seguia e um autocarro, na Rua Maria Ascensão, na Camacha.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que foram alertados pelas 16h25, com dois veículos e sete elementos. A Polícia de Segurança Pública foi também accionada.

Por apresentar escoriações, o jovem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.