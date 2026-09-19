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Ciclista de 14 anos com ferimentos ligeiros após embate com autocarro

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Um jovem de 14 anos ficou com ferimentos ligeiros, esta tarde, na sequência de um embate entre a bicicleta onde seguia e um autocarro, na Rua Maria Ascensão, na Camacha.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que foram alertados pelas 16h25, com dois veículos e sete elementos. A Polícia de Segurança Pública foi também accionada. 

Por apresentar escoriações, o jovem foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

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