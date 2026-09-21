Madeirense Ivone Silva em 3.º no campeonato britânico de parapente

Terminou a participação da piloto Ivone Silva nas duas provas do campeonato britânico de parapente, que decorreram em St. André-Les-Alpes, no Sudeste da França.

Ambas as competições foram organizadas pela federação britânica e contaram simultaneamente para os campeonatos nacionais de outras nações.

Apesar de as mangas serem as mesmas para todos os pilotos, a organização elaborou classificações separadas para cada um dos respectivos ,além da cassificação geral absoluta.

A primeira prova, correspondente ao campeonato nacional britânico e válida em paralelo para o campeonato holandês, realizou-se entre 5 e 12 de Setembro com a participação de 65 pilotos.

Por ser uma prova de categoria Open, permitia a utilização de todas as homologações de asas.

A voar com uma asa de homologação EN D, Ivone Silva alcançou a 37.ª posição da classificação geral absoluta e conquistou o 3.º lugar na geral feminina do 37th British Dutch Championship.

Nesta categoria, a vencedora foi Kanan Thakur (GBR), seguida por Agnieszka Zaborowska (GBR) em 2.º lugar. O vencedor absoluto da prova foi Russel Ogden (GBR).

A segunda competição, direccionada para a classes Sport , decorreu entre 13 e 19 de Setembro e contou com 98 pilotos inscritos. Esta categoria limitava a participação a asas com homologação EN A, B e C, excluindo os modelos EN D ou CCC.

Equipada com uma asa de homologação EN C, Ivone Silva repetiu o excelente desempenho e garantiu novamente o 3.º lugar na geral feminina (6th British Irish Sport), terminando em 34.º lugar da classificação geral absoluta.

A vitória feminina pertenceu a Zoe Vanhersecke (GBR), com Ali Matthews (GBR) na segunda posição.

O primeiro lugar da geral absoluta foi conquistado pelo francês Maxime Pinot (FRA)