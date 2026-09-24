Albuquerque diz que mais lugares de avião no Inverno dão confiança à Madeira

"É óptimo." Foi desta forma que Miguel Albuquerque reagiu, esta manhã, ao aumento de 23.777 lugares de avião previstos para a Madeira no próximo Inverno IATA, anunciado na edição de hoje do DIÁRIO. O Aeroporto da Madeira reforça a oferta a partir do Porto, Escandinávia, Zurique e Katowice, apesar da redução de capacidade da TAP em Lisboa e da saída de Shannon e Belfast da rede.

Para o presidente do Governo Regional, que visitou as instalações da empresa Sabseg, o aumento da oferta confirma a consolidação da Madeira como destino turístico ao longo de todo o ano.

"Nós temos neste momento entre 52 e 54 companhias a operar na Madeira, que é um caso extraordinário e resulta que as companhias só operam para a Madeira porque têm clientes", afirmou.

Sobre eventuais alterações nos mercados, apontou três como fundamentais: "o inglês, o alemão e o continental". As companhias, explicou, "vão adequar os mercados ou os destinos directos em função daquilo que são as suas perspectivas de mercado".

"As companhias aéreas estão aqui para ganhar dinheiro e, portanto, a operação depende da capacidade de terem os aviões com bastantes passageiros", acrescentou.

Para Albuquerque, "o nosso destino está consolidado não como um destino sazonal, mas como um destino com uma taxa de ocupação consistente, ao longo de todo o ano".

"Neste momento, este destino continua a ser atractivo, por isso é que tem este número de companhias a operar, com a perspectiva de negócio que elas próprias desenvolvem", concluiu.