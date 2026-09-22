Câmaras dão milhões para continuar a estudar

Os 11 municípios têm programas de apoio, mas com diferenças substanciais. Autarquias já apontam para mais de 3,6 milhões de euros no novo ano lectivo. Porto Moniz atribui 1.500 euros, três viagens e paga propinas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 22 de Setembro.

Outros assuntos em destaque na primeira página de hoje do nosso matutino:

Balcões vão ajudar a guardar água. Projecto europeu prevê uma bacia de infiltração com 18 mil metros quadrados no Parque Ecológico do Funchal



Queixas levam Câmara a fiscalizar obra de luxo. Construção levantou dúvidas sobre afastamentos. Câmara da Ponta do Sol garante que não detectou desconformidades nem motivos para embargo.

“Queremos chegar a mais concelhos”. Continente assinala 30 anos na Madeira com 17 lojas e 1.200 trabalhadores. Director de Operações revela intenção de abrir novas unidades e reforçar a presença territorial.

"À procura de Bom Despacho". Paróquia do Campanário prepara nova candidatura ao Madeira 2030 para recuperar a capela, o Solar do Morgado e estruturas agrícolas do conjunto.

Tudo isto e muito mais poderá ler esta terça-feira no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper, que poderá subscrever de forma rápida aqui:

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt.

Pode também visitar o nosso ‘site’ ou fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do lifestyle está em d7.dnoticias.pt.

Nas nossas páginas de Facebook e Instagram a informação é sempre actualizada:

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Tenha um excelente dia e boas leituras com o seu DIÁRIO.