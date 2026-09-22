Câmaras dão milhões para continuar a estudar
Os 11 municípios têm programas de apoio, mas com diferenças substanciais. Autarquias já apontam para mais de 3,6 milhões de euros no novo ano lectivo. Porto Moniz atribui 1.500 euros, três viagens e paga propinas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 22 de Setembro.
Outros assuntos em destaque na primeira página de hoje do nosso matutino:
Balcões vão ajudar a guardar água. Projecto europeu prevê uma bacia de infiltração com 18 mil
metros quadrados no Parque Ecológico do Funchal
Queixas levam Câmara a fiscalizar obra de luxo. Construção levantou dúvidas sobre afastamentos. Câmara da Ponta do Sol garante que não detectou desconformidades nem motivos para embargo.
“Queremos chegar a mais concelhos”. Continente assinala 30 anos na Madeira com 17 lojas e 1.200 trabalhadores. Director de Operações revela intenção de abrir novas unidades e reforçar a presença territorial.
"À procura de Bom Despacho". Paróquia do Campanário prepara nova candidatura ao Madeira 2030 para recuperar a capela, o Solar do Morgado e estruturas agrícolas do conjunto.
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