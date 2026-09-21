Petróleo Brent negoceia abaixo dos 100 dólares após cair quase 4%

O preço do barril de Brent para entrega em Novembro caiu hoje à tarde abaixo dos 100 dólares, recuando perto de 4%, naquela que poderá ser a quarta sessão consecutiva de quedas, apesar das tensões no Médio Oriente.

Às 16:00 GMT de hoje, o Brent, petróleo de referência na Europa, negociava em níveis que não eram registados há quase duas semanas, nos 99,99 dólares, com uma queda de 3,74%.

Na sexta-feira, o petróleo encerrou em baixa, recuando 0,91% para 103,87 dólares, depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter anunciado que convocará uma reunião do G7 dedicada à energia para avaliar um eventual desbloqueio das reservas petrolíferas da Agência Internacional de Energia (AIE).

O Brent negociou hoje entre um máximo de 104,9 dólares no início da sessão, mais 1% do que na sexta-feira, e um mínimo, até ao momento, de 99,53 dólares, atingido às 15:50 GMT, o que representava uma queda de 4,17% face à sessão anterior.

O West Texas Intermediate (WTI), petróleo de referência nos Estados Unidos, recuava 4,52%, para 95,77 dólares. Nesta sessão, oscilou entre um máximo de 100,88 dólares e um mínimo de 94,89 dólares.

Segundo o Renta4 Banco, o preço do petróleo estava condicionado pela possibilidade de se registarem "avanços" na guerra com o Irão durante a Assembleia Geral das Nações Unidas e o Fórum Económico do Qatar.

Além disso, "a Arábia Saudita está a avançar na reposição de metade da capacidade do oleoduto Este-Oeste", enquanto o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou estar disponível para se reunir com o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian.

No entanto, o Estado-Maior das Forças Armadas iranianas advertiu no domingo os Estados Unidos de que responderá a qualquer ataque com "bombardeamentos devastadores" contra as suas bases na região.

A advertência surgiu depois de Teerão ter alegadamente recebido informações de que Washington se prepara para retomar operações de combate com o apoio de países do Médio Oriente.