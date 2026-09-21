Desemprego atinge mínimos desde 2002 na Madeira

A Madeira contraria a tendência nacional ao registar um novo recuo do desemprego face a Julho. A Região termina agosto com 4.871 desempregados inscritos, menos 10,5% do que há um ano e menos 1,8% face ao mês passado. No país, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego caiu 9,3% em Agosto, em termos homólogos, mas subiu 1,7% face a Julho, pelo segundo mês consecutivo, para 273.723, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Os dados relativos à Madeira revelam ainda que o desemprego de longa duração recuou 11,2% em termos homólogos, com menos 85 pessoas inscritas; e número de jovens desempregados mantém-se abaixo do registado em Agosto de 2025, menos 3,6%, mas não em relação ao mês passado, em que registou-se um aumento de 7,3%,.

Já sobre os números absolutos, a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude frisa o facto de os 4.871 desempregados em Agosto ser o número mais baixo de desempregados registados na Região desde o final de 2002, quando se contabilizavam 4.694 pessoas nessa situação.

“É particularmente significativo que a Madeira continue a reduzir o desemprego registado quando partimos já de valores historicamente baixos”, destaca a secretária. “Estes indicadores revelam um mercado de trabalho regional com capacidade para gerar oportunidades e uma participação elevada da população no mercado de trabalho. O dinamismo das empresas é determinante neste percurso. Ao Governo Regional e ao IEM cabe continuar a criar condições para aproximar quem procura emprego das empresas que procuram trabalhadores, reforçar qualificações e apoiar particularmente as pessoas que enfrentam maiores dificuldades de integração profissional”, acrescenta Paula Margarido, citada pelo seu gabinete.