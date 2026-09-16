Vaticano vai procurar nomeação ao Oscar pela primeira vez na história

O Vaticano vai procurar, pela primeira vez na história, uma nomeação para os Óscares com uma curta-metragem documental sobre um jovem italiano com distrofia muscular, segundo a revista Variety.

Intitulado "Green Lava", o filme de 39 minutos apresenta um jovem italiano chamado Giacomo Mattivi, que vive com distrofia muscular de Duchenne, doença genética que causa fraqueza e perda progressiva de massa muscular.

Após a perda do seu irmão Mattia devido à mesma condição, Giacomo "enfrenta as limitações impostas pela sua doença e encontra força na sua comunidade e na natureza que o rodeia", aponta a sinopse.

O filme, produzido pelo Vaticano e gravado na cadeia de montanhas das Dolomitas, no norte de Itália, será exibido esta semana em Los Angeles no âmbito do processo exigido a produções que desejam ser consideradas pela Academia de Hollywood.

Esta é a primeira vez que um filme produzido pelo Vaticano concorre aos Óscares, nos quase 98 anos de história do prémio, considerado o mais prestigiado do cinema internacional.

O projeto, no entanto, não representará especificamente o Vaticano. Ao contrário da categoria de longa-metragem internacional, que exige o apoio oficial de um governo ou de um comité específico do país, a categoria de curta-metragem documental --- à qual concorre "Green Lava" --- não requer qualquer apresentação oficial.