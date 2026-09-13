Papa recorda vítimas dos ataques do 11 de Setembro nos EUA e renova apelo à paz

O Papa Leão XIV recordou hoje as vítimas dos atentados terroristas do 11 de setembro de 2001, assinalando os 25 anos da tragédia, e renovou o apelou à paz.

"Há dois dias completou-se o 25.º aniversário dos ataques terroristas de 11 de setembro nos Estados Unidos da América. Renovo as minhas orações por aqueles que perderam a vida e por aqueles que continuam a carregar as feridas daquele trágico dia", disse o Papa, citado pela Efe, após a oração dominical do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O Papa Leão XIV é o primeiro Papa norte-americano, tendo feito um apelo para renovar o "compromisso com a paz".

"Num momento em que o conflito e a violência afligem tantos dos nossos irmãos e irmãs, convido a todos a rezar para que o senhor conceda o seu dom da paz ao mundo", afirmou.