Tolentino de Mendonça recebe Leão XIV no Dicastério da Cultura

O cardeal madeirense José Tolentino de Mendonça recebeu esta segunda-feira o Papa Leão XIV no Dicastério para a Cultura e a Educação do Vaticano, organismo que dirige. A visita, que durou cerca de uma hora, foi avançada pela Vatican News.

Segundo a publicação, o Papa chegou às instalações do Dicastério por volta das 11h30 locais e foi recebido pelo cardeal Tolentino de Mendonça, acompanhado pelos secretários Paul Tighe e Carlo Maria Polvani.

Durante a visita, Leão XIV cumprimentou os funcionários e colaboradores presentes e passou pela capela, onde fez um momento de oração. O Pontífice proferiu depois um breve discurso de agradecimento e encorajamento pelo trabalho desenvolvido diariamente pelo organismo da Cúria Romana.

Na intervenção, o Papa destacou a missão da educação católica e a responsabilidade pela cultura, sublinhando o papel da arte e do desporto na criação de oportunidades de encontro e na promoção do diálogo através de uma linguagem universal.

Durante o percurso pelas instalações, Tolentino de Mendonça apresentou também a Leão XIV a Trienal de Arte das Universidades Católicas, iniciativa internacional que envolve mais de 100 artistas, 15 curadores e sete universidades de vários países, incluindo Portugal. O projecto tem como tema a relação entre arte e os desafios actuais e prolonga-se até 2027, com encerramento previsto em Veneza.

A visita terminou com a bênção do Papa aos funcionários, colaboradores e familiares.

O Dicastério para a Cultura e a Educação está dividido em duas áreas: uma dedicada à cultura, incluindo as relações entre a Santa Sé e o mundo cultural e a valorização do património, e outra à educação, com competências relacionadas com escolas e instituições de ensino superior católicas e eclesiásticas.