Treinador do Famalicão reparte com Nacional a responsabilidade de vencer

O treinador do Famalicão, Carlos Carvalhal, considerou hoje que reparte com o anfitrião Nacional a responsabilidade de vencer o jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, embora reconheça maior obrigação ao conjunto que atua em casa.

"No campeonato, as equipas que jogam em casa têm sempre alguma obrigação, seja contra qualquer adversário, mas, sinceramente, acho que a responsabilidade está dividida", afirmou Carlos Carvalhal, em conferência de imprensa.

O técnico salientou que o Nacional "quer muito vencer porque precisa", enquanto o Famalicão procura o primeiro triunfo no campeonato para "dar um passo à frente", depois de ainda não ter conseguido ganhar.

"Não tenho dúvidas de que ambas as equipas têm a ambição de conseguir vencer o jogo. Nós temos de levar muita vontade de vencer e, se essa vontade se manifestar nos comportamentos que temos feito e vindo a melhorar, as nossas chances de ganhar são maiores", vincou.

Carvalhal destacou ainda a mudança de treinador no Nacional, agora orientado por Alexandre Santos, que conhece "há muitos anos", e admitiu diferenças na organização da equipa, que passou de uma linha de cinco para uma estrutura com quatro defesas.

Ainda assim, o treinador do Famalicão revelou que o trabalho semanal se centrou sobretudo na própria equipa, com "90%" da preparação dedicada à melhoria da identidade e à consolidação de comportamentos que considera "inegociáveis".

"Um deles, obviamente, é a atitude competitiva", frisou, acrescentando que a equipa procurou igualmente melhorar os aspetos defensivo e ofensivo, sempre com respeito pelo adversário.

O empate 1-1 com o Sporting também contribuiu para aliviar o ambiente no plantel, segundo Carvalhal, que reconheceu ter visto os jogadores "mais alegres" e "mais soltos" durante a semana.

"Trabalhámos excessivamente para tentar conseguir vitórias. Para nós é extremamente importante conseguir vencer", assumiu.

O técnico rejeitou, por outro lado, estar à procura de uma 'equipa tipo', assegurando que o Famalicão trabalha "dentro da sua identidade", embora admita ajustar opções às características dos jogadores e do adversário.

O Famalicão, 13.º classificado, com quatro pontos, defronta o Nacional, 15.º, com os mesmos quatro, no Estádio da Madeira, no sábado, às 15:30, em jogo arbitrado por Gustavo Correia, da associação do Porto.