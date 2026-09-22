Fundos europeus impulsionam transição energética na Madeira

A importância dos fundos europeus na transição energética da Madeira esteve esta manhã em destaque na visita de uma delegação de dez eurodeputados da Comissão do Desenvolvimento Regional (REGI) do Parlamento Europeu à Central Hidroeléctrica da Serra de Água.

A visita arrancou às 8h30 e integra o segundo dia da missão à Região, chefiada por Younous Omarjee, vice-presidente do Parlamento Europeu responsável pelas regiões ultraperiféricas. Da delegação fazem também parte os eurodeputados portugueses Sérgio Gonçalves e Paulo Nascimento Cabral.

Francisco Taboada, presidente da Empresa de Electricidade da Madeira (EEM), recebeu a comitiva e apresentou os principais investimentos realizados no sector eléctrico e nas energias renováveis.

A Central da Serra de Água é um dos exemplos da aplicação dos fundos europeus na Região. A remodelação e o investimento complementar associado contam com um apoio global do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de cerca de 23 milhões de euros: 16,8 milhões no investimento principal e 6,2 milhões no complementar, que contempla o aumento da capacidade de armazenamento de água e a reabilitação do túnel hidráulico.

Inaugurada em 1953, foi a primeira central hidroeléctrica construída na Madeira e produziu cerca de 1.000 GWh de electricidade renovável antes do início da reabilitação.

Na apresentação aos eurodeputados, a EEM revelou ainda que investiu 217 milhões de euros entre 2017 e 2026 em energias renováveis e serviços de rede. Os dados apresentados apontam para uma taxa de electricidade renovável de 47% no primeiro semestre deste ano.

A ilha dispõe actualmente de nove centrais hidroeléctricas, duas delas reversíveis, com 76,5 MW de potência instalada de geração e 27,8 MW de bombagem.

A deslocação à Serra de Água integra o programa definido pelo Parlamento Europeu para conhecer no terreno o impacto dos investimentos comunitários em áreas como energia sustentável, infra-estruturas, competitividade e inovação.

A delegação segue esta manhã para Câmara de Lobos, onde visita um projecto de habitação a custos controlados. À tarde, o programa inclui a Madeira Wine Company e uma reunião com responsáveis regionais pela área das Finanças e fundos europeus.