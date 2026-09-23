Aumentou para dez o número de mortes provocadas pelo tufão Dujuan no Japão

O número de vítimas da passagem do tufão Dujuan pelo Japão aumentou para dez mortos, quatro desaparecidos e 28 feridos, depois de o fenómeno ter provocado chuvas, deslizamentos de terra e inundações, sobretudo na região de Tóquio.

O Departamento de Gestão de Incêndios e Desastres do Japão atualizou, às 12:00 locais (03:00 em Lisboa), o balanço para seis mortos em Chiba, três em Kanagawa e um em Miyazaki, além de quatro desaparecidos --- dois em Chiba e outros dois em Kanagawa.

As autoridades registaram ainda um ferido grave e 27 com ferimentos ligeiros.

Os seis mortos em Chiba foram vítimas de deslizamentos de terras, noticiou a estação de televisão japonesa NHK.

O tufão Dujuan provocou estragos em 659 habitações sendo que 22 ficaram destruídas.

O Dujuan atingiu o leste do Japão entre segunda e terça-feira atingindo um valor máximo de precipitação em 48 horas em Oshima, atingindo os 832 milímetros, segundo a Agência Meteorológica do Japão.

No auge da tempestade, as autoridades emitiram ordens de retirada para mais de 1,9 milhões de pessoas em seis províncias: Saitama, Ibaraki, Chiba, Tóquio, Shizuoka e Kanagawa.

Na segunda-feira, o Dujuan provocou ainda o cancelamento de cerca de 500 voos nos aeroportos de Haneda e Narita, em Tóquio, e obrigou à antecipação em um dia do encerramento da Tokyo Game Show, a maior feira de videojogos da Ásia, realizada em Chiba.