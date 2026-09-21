Tufão Dujuan obriga Japão a cancelar 275 voos e deslocar 1,6 milhões de pessoas

O tufão Dujuan obrigou hoje ao cancelamento de 275 voos no Japão e a instruções para mais de 1,6 milhões de habitantes deixarem as suas casas, com os meteorologistas a alertarem para chuvas potencialmente recordes.

Duas pessoas morreram na sequência de deslizamentos de terra nos municípios de Chiba e Kanagawa, perto de Tóquio, devido às fortes chuvas, segundo relataram as autoridades locais, de acordo com meios de comunicação japoneses, incluindo a agência de notícias Kyodo.

Na manhã de terça-feira (no país), a tempestade já se afastava da costa e dirigia-se para nordeste, em direção ao mar, com ventos ligeiramente mais fracos, indicou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

O tufão estava a cerca de 130 quilómetros a sul de Katsuura, perto de Tóquio, com ventos de até 144 quilómetros por hora. E mais de 9.000 casas ficaram sem eletricidade nos municípios de Chiba, Saitama e Shizuoka, assim como em outras áreas próximas de Tóquio.

Também foram emitidos alertas de deslizamento de terra para Tóquio e municípios de Chiba, Kanagawa e Shizuoka.

"Nestas áreas [em alerta], a chuva poderá continuar à medida que o tufão se desloca para norte", disse à imprensa Takuya Hosomi, da Agência Meteorológica Japonesa.

Mais de 1,6 milhões de habitantes de Tóquio e das regiões vizinhas foram chamados a a deixar as suas casas, segundo a Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres.

Estas instruções não são obrigatórias no Japão.

Uma pessoa ficou ligeiramente ferida e nove casas foram danificadas pelo tufão.

Imagens publicadas nas redes sociais mostravam estradas inundadas em frente à estação de Kamakura, um destino turístico popular.

"Vários setores da cidade estão inundados. Por isso é perigoso circular de carro", alertou o presidente da câmara de Kamakura, Takashi Matsuo, na rede social X.

A Japan Airlines cancelou 135 voos, e a All Nippon Airways 140 voos domésticos.

Algumas companhias ferroviárias suspenderam a circulação em certas linhas de Tóquio e das regiões vizinhas.

A Agência Meteorológica Japonesa tinha avisado no domingo que a chuva e o vento se intensificariam antes mesmo da chegada do tufão.

"O acumulado de precipitação até terça-feira poderá ultrapassar a média de todo o mês de setembro e atingir um nível recorde", alertou.

O tufão levou ao cancelamento do último dia do Tokyo Game Show, uma das maiores feiras de videojogos do mundo, organizada em Chiba, perto da capital.

Um grande festival de música ao ar livre e um jogo de basebol previstos em Chiba também foram cancelados.

As inundações também deixaram submersas algumas partes da cidade de Ichikawa, a leste de Tóquio.