Centenário da Revolta do Leite começa a ser preparado dez anos antes

A preparação das comemorações do centenário da Revolta do Leite vai começar já este ano e irá prolongar-se até 2036, através de um programa de iniciativas e de investigação dedicado ao episódio histórico e à prisão do padre César Teixeira da Fonte.

A decisão é anunciada pela comissão organizadora por ocasião dos 90 anos da Revolta do Leite, que pretende aproveitar a efeméride para lançar a preparação do centenário.

O programa será desenvolvido ao longo dos próximos dez anos através de ciclos de pesquisa interdisciplinar distribuídos por cada ano civil e terá como base cinco eixos de trabalho: o povo enquanto sujeito político; a importância histórica e política das revoltas camponesas; os presos políticos e a repressão durante a ditadura; os sectores católicos que se opuseram ao regime; e o papel do padre Teixeira da Fonte na história contemporânea.

A comissão pretende, desta forma, promover investigação sobre os acontecimentos de 1936 e enquadrá-los num contexto mais amplo de contestação social, económica e política na Madeira durante o Estado Novo.

Entre as matérias a abordar estarão as condições de vida das populações rurais, os conflitos em torno da organização económica, os mecanismos de repressão política e as diferentes formas de oposição ao regime.

Parcerias já anunciadas

A organização adianta que o programa contará com várias parcerias institucionais ao longo da próxima década. Nesta primeira fase são referidas a Galeria Anjos Teixeira, a URAP — União de Resistentes Antifascistas Portugueses e a CDU — Coligação Democrática Unitária.

Foi também criada uma página na rede social Facebook dedicada à Revolta do Leite na Madeira, que servirá para divulgar informação e conteúdos relacionados com o projecto.

Segundo a comissão organizadora, o objectivo passa por não limitar a evocação da Revolta do Leite a uma celebração pontual em 2036, mas criar um percurso de investigação, divulgação e debate ao longo da próxima década.

As iniciativas agora anunciadas partem dos 90 anos dos acontecimentos de Agosto e Setembro de 1936 e terão como horizonte as comemorações do centenário.