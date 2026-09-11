Seixal Summer Fest reforça aposta na valorização do território

O Seixal Summer Fest chega este ano à 5.ª edição com uma aposta reforçada na promoção e valorização do território, destacando a gastronomia, os produtos e os vinhos locais, mas também a cultura, o desporto, o mar, a natureza e as tradições da freguesia.

Organizado pela Junta de Freguesia do Seixal, o evento pretende afirmar-se como uma montra das potencialidades da localidade e como um espaço de dinamização da comunidade e da economia local.

Presente no festival, o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, destacou a importância destas iniciativas para a valorização dos recursos e produtos locais e para a dinamização das comunidades. "Valorizar as comunidades é valorizar o território", afirmou o governante, defendendo uma maior ligação entre as tradições, a agricultura, o mar, a paisagem, a gastronomia e a actividade económica local.

A gastronomia assume um dos principais destaques do programa, através de uma mostra instalada nos diferentes espaços de comidas e bebidas, promovendo sabores e produtos associados à tradição local e dando visibilidade aos produtores e à restauração.

O programa inclui também várias actividades ligadas ao mar, nomeadamente o Torneio de Pesca de Corrico, provas de paddle e um passeio de canoagem, reforçando a ligação da comunidade à costa e às actividades náuticas.

A serra também integra a programação, com um passeio de jipes 4x4 destinado a dar a conhecer os caminhos, paisagens e recantos naturais da freguesia. O folclore completa a componente cultural, contribuindo para a preservação e divulgação das tradições e da identidade local.

Ao longo de cinco edições, o Seixal Summer Fest tem procurado afirmar-se para além de um evento de Verão, assumindo-se como uma iniciativa de promoção do território, valorização dos produtos locais e dinamização da economia e da comunidade.

A 5.ª edição pretende reforçar essa estratégia, colocando no centro a ligação entre sabores, cultura, tradição, mar, serra e natureza.