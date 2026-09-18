Corte de energia eléctrica em troços da Via Expresso

Vários troços e túneis das vias expresso VE2 e VE4 vão ter cortes de energia eléctrica durante o período nocturno, entre os dias 21 e 25 de Setembro, devido a trabalhos de manutenção dos postos de transformação.

Na VE2, a intervenção no Túnel de João Delgado, entre os quilómetros 3+250 e 4+425, está prevista entre as 22h00 de 21 de Setembro e as 2h00 do dia seguinte.

Na VE4, o Túnel da Meia Légua, entre os quilómetros 0+000 e 2+700, terá corte de energia entre as 23h50 de 21 de Setembro e as 04h00 de 22 de Setembro.

Já na VE2, o Túnel da Fajã do Manuel, entre os quilómetros 14+300 e 14+950, será abrangido pela intervenção entre as 22h00 de 22 de Setembro e a 01h00 de 23 de Setembro. Na mesma noite, o corte vai também afectar o Túnel da Fajã do Barro, entre os quilómetros 13+400 e 14+300, entre as 23h50 e as 04h00.

A 23 de Setembro, os trabalhos prosseguem no Túnel dos Casais, entre os quilómetros 10+900 e 12+925, entre as 22h00 e as 05h00 do dia 24.

Por fim, o Túnel da Fajã das Contreiras, entre os quilómetros 7+400 e 10+900, terá corte de energia entre as 22h00 de 24 de Setembro e as 04h00 de 25 de Setembro.

Os trabalhos estarão devidamente sinalizados. A Via Expresso apela aos utentes para que cumpram a sinalização e as instruções transmitidas no local.