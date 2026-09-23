JSD garante que geografia não deixará jovens do Porto Moniz para trás

Rodrigo Silva foi reeleito para um segundo mandato como presidente da JSD Porto Moniz, numa tomada de posse que decorreu ontem e que hoje a estrutura jovem do PSD dá conta em comunicado, num evento que contou com as intervenções do presidente da JSD Madeira, Bruno Melim, e do presidente do PSD Porto Moniz, Valter Correia.

Bruno Melim reconheceu a existência de "um sentimento de distância que pode ainda existir entre os concelhos do Norte e os centros de decisão", mas garantiu que "a JSD não deixa ninguém para trás em função da sua geografia".

O líder da JSD Madeira defendeu uma maior intervenção e representação da estrutura do Porto Moniz nos espaços de debate internos, considerando que "os desafios da juventude madeirense não são iguais em todos os territórios e o Porto Moniz deve ter uma voz própria no debate regional".

Bruno Melim apontou ainda a necessidade de preparar a renovação geracional do PSD no concelho, defendendo que a JSD deve compreender as novas gerações e adaptar a sua forma de fazer política às suas expectativas.

Ao novo mandato de Rodrigo Silva deixou uma palavra de confiança, considerando que deverá traduzir-se num "aprofundamento do trabalho já realizado". Em contexto de oposição autárquica, afirmou, "a JSD deve andar no terreno e bater-se pelas causas da população".

Rodrigo Silva assumiu o compromisso de liderar uma JSD Porto Moniz "mais próxima, mais interventiva e mais exigente", colocando entre as prioridades a habitação, a mobilidade e a criação de oportunidades para a fixação de jovens no concelho.

"Um jovem não deve ter de sair do Porto Moniz para conseguir ter futuro", afirmou, garantindo que a estrutura continuará junto da população, desempenhando também um papel de fiscalização e apresentação de alternativas.

Na mesma sessão, Valter Correia centrou a sua intervenção na acção política local, defendendo que o PS deve distinguir as responsabilidades da Câmara Municipal das que competem ao Governo Regional.

O presidente da concelhia do PSD criticou ainda o executivo socialista pela "falta de investimento" em áreas como a habitação, a segurança rodoviária e as infra-estruturas, apontando situações nos sítios do Seixal e da Ribeira da Janela.

A tomada de posse de Rodrigo Silva encerrou um ciclo de duas semanas de reconduções dos órgãos locais da JSD Madeira. João Calaça (Machico), Carlos Coelho (Funchal), Júlia Santos (São Vicente), Afonso Marciel (Calheta), Mariana Martins (Santa Cruz), Licínia de Jesus (Câmara de Lobos), Diogo Duarte (Ribeira Brava), Joel Carvalho (Ponta do Sol), Manuel Dória (Santana) e Rodrigo Silva (Porto Moniz) são os presidentes de concelhia actualmente em funções na estrutura jovem do PSD.