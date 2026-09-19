Bruno Melim salienta papel da JSD na "reconquista da Câmara Municipal da Ponta do Sol"

O presidente da JSD Madeira destacou, ontem, o papel determinante da estrutura jovem local na reconquista da Câmara Municipal da Ponta do Sol pelo PSD, sublinhando “o contributo resiliente e vital da JSD”. Bruno Melim foi um dos presentes na cerimónia de tomada de posse de Joel Carvalho para mais um mandato à frente da JSD local.

O dirigente fez questão de deixar um elogio à mobilização dos jovens durante a campanha eleitoral e defendeu que essa presença deve ser permanente. Para Bruno Melim, a JSD deve assumir um papel activo nos momentos de decisão e aproveitar o contexto político local para conquistar espaço e apresentar novas ideias. “Felizmente, a Ponta do Sol voltou a ser governada com seriedade e competência”, considerou, num ataque à gestão camarária do PS.

O líder da JSD valorizou ainda a disponibilidade demonstrada pelo executivo de Rui Marques para envolver os jovens nas decisões do concelho, nomeadamente através da reactivação do Conselho Municipal de Educação. “Esta abertura permite transformar propostas da JSD em políticas concretas”, afirmou, destacando também os méritos de uma “Jota” capaz de "conciliar a identidade local com a inovação e a modernização". Entre os desafios identificados por Bruno Melim estão a habitação, a agricultura, o emprego e a tecnologia.



Quanto a Joel Carvalho, continuará na liderança da JSD Ponta do Sol para mais um mandato, e prometeu “trabalho, proximidade e presença”. O dirigente local defendeu que os jovens não podem ser valorizados apenas em períodos eleitorais e apresentou como prioridade aproximá-los da história, das tradições e das empresas do concelho. Joel Carvalho assume que “há muito por fazer após 8 anos de estagnação municipal” e deseja “uma juventude com raízes na comunidade mas sem medo de voar”.

Rui Marques, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol e do PSD deste concelho, destacou a importância da JSD na vida política local e anunciou que o executivo pretende criar, até ao final do ano, o Conselho Municipal da Juventude. O autarca afirmou querer desenvolver políticas dirigidas aos jovens e aos jovens casais, com particular atenção à habitação e à criação de condições para a fixação destes no município. Rui Marques deixou ainda uma palavra de reconhecimento a todos os que contribuíram para a reconquista da Câmara Municipal pelo PSD, salientando o trabalho desenvolvido durante os oito anos em que o Partido esteve na oposição.