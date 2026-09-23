Valentina Silva Ferreira participa hoje na Maratona Literária de Ponta Delgada

A escritora madeirense Valentina Silva Ferreira participa hoje, 23 de Setembro, na 2.ª edição da Maratona Literária de Ponta Delgada, iniciativa promovida pela Letras Lavadas em parceria com o Festival Literário Utopia, integrada na programação de Ponta Delgada 2026 – Capital Portuguesa da Cultura.

A participação da autora está marcada para as 15 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, onde será desafiada a escrever um texto inédito a partir do tema "Dia de Amanhã".

A Maratona Literária decorre até 27 de Setembro e reúne 24 autores em 24 espaços da cidade. Cada escritor é convidado a criar um texto no local que lhe foi destinado, estando prevista a reunião dos trabalhos numa obra colectiva, com publicação em Dezembro de 2026.

Valentina Silva Ferreira publicou em Março deste ano A Casa das Malvas, pela LeYa. A autora madeirense é também responsável por Vertigens, obra nomeada para o Prémio Oceanos 2023, e Um Lobo no Quarto.

A participação na iniciativa açoriana estabelece uma ligação entre a literatura madeirense e o território dos Açores, através de um programa que pretende juntar autores, geografias e leitores em torno da criação literária.

Entre os restantes participantes encontram-se Joel Neto, Joana Bértholo, Nuno Costa Santos, Valério Romão, Maria do Rosário Pedreira, Rui Cardoso Martins e Bruno Vieira Amaral.